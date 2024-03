VIDEO | Kaos Türgi jalgpalliliigas: fännid ründasid mängijaid

„See ei ole kunagi vastuvõetav, et jalgpalliväljakutel toimub vägivald – sport on ennekõike härrasmehelikkus,“ teatas kohtumise järel Türgi siseminister Ali Yerlikaya.

„Vägivald, mida nähti pärast Türgi superliigamängu Trabzonspori ja Fenerbahçe vahel, on absoluutselt vastuvõetamatu – sellisel asjal pole ei väljakul ega väljaspool seda meie spordis ega ühiskonnas kohta,“ teatas Infantino.

„Kutsun vastavaid ametivõime üles tagama, et seda põhimõtet austataks kõigil tasanditel ja et Trabzoni šokeerivate sündmuste toimepanijad võtaksid oma tegude eest vastutuse,“ lisas Infantino.

Türgi jalgpalliliit kinnitas omapoolses avalduses, et korda rikkunud poolehoidjad saavad teenitud karistuse. „Kellelgi ei tohiks olla kahtlust, et pärast uurimise lõppu määratakse nende juhtumite eest vastutavatele isikutele vajalikud kriminaalkaristused, et vältida selliste intsidentide kordumist tulevikus.“