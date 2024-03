Teemu Suninen ootab autoralli MM-sarjas testimise osas muudatusi

Soomlase arvates raskendab piiratud testipäevade arv noorte sõitjate võimalust MM-sarja põhiklassi pääseda, sest praegused Rally1 autod erinevad kardinaalselt madalamate klasside masinatest.

Suninenil on näide omast käest võtta, sest tema sai põhiklassis võimaluse eelmise hooaja keskel.

„Testipiirangud on keerulised,“ ütles Suninen Dirtfishile. „Ma ütleks, et enamik inimesi ei saa aru, et pole lihtne pooleks päevaks või üheks päevaks autosse hüpata ja otse rallile sõita. Testimise aega on liiga vähe.“

„Need kaasaegsed autod on nii erinevad sellest, mis meil on olnud viimase kümne aasta jooksul,“ lisas Suninen, kes sai mullu Hyundai Rally1 autoga sõita neljal rallil.

Soomlase Rally1 masina debüüt toimus suvel Eestis ja sellele järgnes Soome ralli, kuid alles kolmandal võistlusel Tšiilis tundis soomlane end autos kindlalt.

„Rally1 auto hübriidi käitumisest sain aru alles kolmandal rallil Tšiilis. Seal sain keskenduda ainult sõitmisele ja see muutis üldpilti meeletult,“ tunnistas ta.

Pärast Eesti, Soome ja Tšiili etappi liiguti asfaldile ning see tõi taas täiesti uue väljakutse.

„Aga kui ma Kesk-Euroopasse tulin, oli auto jälle väga erinev. Auto töötab asfaldil väga erinevalt. Ma arvan, et võiksime leida ühe lisatestipäeva noorte sõitjate abistamiseks,“ pakkus Suninen. „See on ju hea, kui uued sõitjad saavad võimaluse - siis on huvitavaid lugusid rääkida.“

Toyota tiimijuht Jari-Matti Latvala on Sunineniga täiesti sama meelt.

„Praegu on igal sõitjal ainult üks testipäev ralli kohta. Seda on liiga vähe,“ tõdeb Latvala. „Sellise graafikuga on väga raske testima tulla.“

Toyota bossi sõnul ei tooks üks lisapäev meeskondadele ebamõistlikult suuri kulusid kaasa.

„Suurim kulu tuleb logistikast. Aga kui juba testida näiteks Portugalis, siis see üks lisapäev juurde kuludele enam nii suurt mõju ei avalda,“ ütles Latvala.

Autoralli MM-sari jätkub järgmise nädala lõpus Keenias sõidetava etapiga.