Kaia Kanepi on Eesti eest üles antud aprillis toimuvaks Billie Jean King Cupi turniiriks

Eesti peab 8.-13. aprillini Vilniuses SEB Arenal Euro-Aafrika tsooni teise grupi kohtumisi. 11 Leetu tuleva naiskonna põhjal loositakse kolm alagruppi, millest üks (A) on kolme- ja kaks neljaliikmelised (B ja C).

B ja C alagruppide viimased langevad järgmiseks aastaks oma tsooni (vastavalt tiimi päritolule Euroopa või Aafrika) kolmandasse gruppi.

Eesti võimalikud vastased on Vilniuses Bosnia ja Hertsegoviina, Horvaatia, Egiptus, Gruusia, Iisrael, Kosovo, Leedu, Maroko, Põhja-Makedoonia ja Malta.

Eesti esinumbrina on üles antud Kaia Kanepi (WTA 219.), kes viimati esindas naiskonda 2015. aastal. Sel hooajal on Kanepi ainus ülesastumine tennisetuuril olnud Australian Openi kvalifikatsioon, kus ta kaotas avaringis kohalikule mängijale Storm Hunterile 3:6, 2:6.

„Tänase päeva seisuga on Kaia üles antud,“ ütles Eesti tenniseliidu peasekretär Allar Hint tänases „Matšpalli“ podcastis.

Kas see tähendab, et ta ka mängib? „Loodame lähema päeva-kahe jooksul saada veel täpsema vastuse, aga oma põhimõttelise nõusoleku on ta andnud,“ täpsustas Hint.