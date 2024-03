DELFI VARSSAVIS | Suure mängu eeldatavad algkoosseisud. Vassiljevita Eestil on küsimärke igas liinis, Poola seis näib selgem

Nii Eesti kui ka Poola koondisel läks möödunud jalgpalliaasta aia taha, sest kumbki endale seatud eesmärkideni ei jõudnud. Neljapäeval on mõlemal võimalus ennast rehabiliteerida. Kui Eesti koondise algkoosseisus on lahtisi otsi nii kaitses, äärtel, poolkaitses kui ka rünnakul, siis Poola suurimad küsimärgid on seotud äärte ja Robert Lewandowski partneriga. Millised 22 meest jooksevad tõenäoliselt neljapäeva õhtul Narodowy staadionil murule? (Ääremärkus: nii kaitse- kui ka poolkaitseliinides on mehed loetletud paremalt tiivalt alustades.)