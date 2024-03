Counter-Strike’i maailma on üle võtmas 17-aastane vene imelaps. Kuidas tõusis noormees Majori eel kõige kardetumaks mängijaks?

Siberis Tomski linnas üles kasvanud donk puutus Counter-Strike’iga esmakordselt kokku juba nelja-aastaselt, millest alates on noormehel kogunenud mängu erinevate väljaannete peale kokku enam kui 13 000 mängutundi. Elades lähimast mänguserverist enam kui 5000 kilomeetri kaugusel, pidi Krõškovets mängu õppima ebasoodsates oludes, kus tema ping ehk ajavahe liigutuste ja selle serveris toimumise vahel oli enam kui 100 millisekundit, samal ajal kui heades tingimustes mängivatel inimestel jääb see nulli ja neljakümne vahele. Sellest tulenevalt arenes ka talendi eripärane mängustiil, mille puhul on tema rünnakud ja nurkadele lähenemine agressiivsemad ja omapärasemad kui paljudel teistel profimängijatel. Mängustiil, mis paistab Counter-Strike 2-s olema tugevam kui kunagi varem, põhjustab vastastele palju peavalu ning nõuab ka kogenuimatelt mängijatelt omajagu kohanemist.