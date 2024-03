Eesti kurlingunaiskond avas MM-il võiduarve

Eesti järgmiseks vastaseks MMil oli Taani koondis, kuid paraku said eestlannad napi 9:10 kaotuse. Viimases voorus oli meil võimalus ka võita. Kõik mängisid hästi, kuid mõni eksimus mängis rolli. Homme on uus päev ja loodame, et suudame oma mängu taas jääle tuua,“ sõnas kapten Turmann. „Sellise rahvahulga ja melu sees on väga äge mängida.“