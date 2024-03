Eestlannad avavad MK-hooaja Brasiilias: kindel seljatagune teeb raske töö mõnusamaks

Eesti parim naispaar alustab turniiri kvalifikatsioonist, mis algab neljapäeval. Hooajaeelne ettevalmistus on sujunud kenasti ja sisse on viidud ka mõned muudatused.

„Oleme olnud üsna terved ja suuri muresid pole olnud. Me ise praegu tunnetame, et asi liigub õiges suunas ja kuidagi hea ja tugev seljatagune on olemas. Trennides tulevad ka asjad järjest paremini välja, kui võrrelda eelmise aasta sama aega. Eks mängupilt selgub juba võistlusolukorras, aga trennis on asjad sujunud hästi ja oleme sammu edasi teinud. Palju rõhku oleme pannud oma füüsilise poole arendamisele, jõudu on palju tehtud ja nüüd vaja kiiruse pool juurde panna ning siis võiks päris mõnus mängida ka olla,“ kirjeldab Remmelg ettevalmistust.

Edasiminekut on näha ka tehnilistes elementides. „Servi püüame lüüa teravamalt ja madalamalt üle võrgu, tõste ja rünnaku pool on ka edasi läinud. Vastuvõtuga on aegajalt mingid mõõnad sees, aga vast saame ka selle paremaks.“

Suur eesmärk on Hollasel ja Remmelgal sel suvel esmakordselt Euroopa meistrivõistlustele pääseda. „Me väga-väga tahame sinna jõuda. Ja kodune Rakvere MK-etapp on samuti väga oluline, mille jaoks me ka oma vormi sätime. Laiem eesmärk on sel hooajal astuda samm edasi Challengi taseme etappide poole, et mängida neid stabiilsemalt, saada neile peale ja järjest kõrgemale ronida. Tahame olla valmis, et meil ongi sel hooajal tugevamad paarid vastas ja kvaliteedi vahe peaks märgatavalt tõusma. Sest Futures ja Challenge taseme vahe on suur ja sellega kohenemine on vajalik. Oskused on meil olemas, aga nüüd on vaja need ära realiseerida,“ sõnastab duo üks liige hooaja eesmärke.