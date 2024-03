VIDEO | Erik Sorga lõi Aserbaidžaani kõrgliigas iluvärava

Sorga on Sumqayiti eest käimasoleval hooajal käinud väljakul 22-s kohtumises. Tema arvel on kohaliku kõrgliiga ja karikasarja peale viis väravat ning kaks resultatiivset söötu.

Aserbaidžaani kõrgliigas asub Sumqayit 39 punktiga viiendal kohal. Kui sealne nimekaim klubi Qarabag on teistel eest ära, siis ülejäänud tabel on tihe. Sorga võistkonna alistanud Sabah kerkis teiseks, aga neil on vaid punkt Sumqayitist enam kogutud.