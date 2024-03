Premier League’ klubi sai valusa karistuse, meeskond kukkus väljalangemistsooni

Premier League’i sõltumatu komisjon leidis uurimise käigus, et Nottinghami klubi on rikkunud finantsreegleid. Sky Sports vahendas, et reeglite kohaselt võib üks Premier League’i klubi kolme hooaja peale jääda kuni 105 miljoni naelaga kahjumisse ehk 35 miljonit ühe hooaja kohta.