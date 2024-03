Henri Drell NBA debüüdist: see oli eriline päev mulle, mu perele ja kogu Eestile

Kohtumise järel andis ta otse-eetris intervjuu, kus mängumehelt uuriti mõistagi ka NBA debüüdi kohta. Drell tõdes, et viimane nädal on möödunud väga kiirelt.

„Iga mäng annan endast 100%. Mul pole vahet, kas see on teise liiga mäng Eestis või NBA kohtumine. Mina püüan alati sama keskendunud olla,“ rääkis ta.

Drell oli varasemalt öelnud, et NBA debüüt oleks Eesti jaoks rahvuspüha. „See ongi,“ kostis korvpallur intervjueerija meenutuse peale.

„See oli suurepärane,“ meenutas ta debüüti. Drellil jäi kripeldama ainult esimene möödavisatud kaugvise. „Ma ei suuda unustada oma esimest viset. Olin närvis ja tahtsin selle kiirelt selle kaelast saada. See oli minu, mu pere ja kogu Eesti jaoks eriline päev.“

NBA G-liigas on Windy City võitnud nüüdseks kolm kohtumist järjest. Drelli sõnul on hea vormi saladuseks ühtne meeskond. „Me oleme üks tiim ja ühtne löögirusikas. Igaüks on valmis teiste heaks kõike andma.“