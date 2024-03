Putinit ülistanud Venemaa suusaäss vastas kriitikale: see oli otsene rünnak minu väärtuste pihta

Stepanova osales veebruari lõpus kutsutud külalisena Moskvas korraldatud Putini „valimisüritusel“. Stepanova jagas seejärel Instagramis videot, milles ta Putinit kiidab.

„Igal Venemaa kodanikul on suur au sellisel üritusel osaleda. Kaks aastat tagasi Kremlis vastuvõtul ütlesin, et võidame kindlasti,“ teatas Stepanova. „Olen õnnelik, et mu soovid ja ennustused täituvad. Täna nägin ja kuulsin võitjariigi tugevat presidenti.“

Stepanova sõnavõtu järel küsis Rootsi ajaleht Expressen arvamust kohalikelt suusatajatelt. „Ma ei tea, kuidas teda kasvatati ja milline vaatenurk talle kodus anti, aga igal juhul ei suuda ma tema sõnadega kuidagi nõustuda,“ ütles Frida Karlsson.

Rootsi koondislane Jens Burman lisas omalt poolt: „See on kas tõend madalast IQ-st või oli ta sunnitud seal [üritusel] osalema. Need on ainsad võimalused, see ei saa midagi muud olla.“

Expressen sai hiljuti kontakti ka Stepanova endaga ning uuris venelannalt, kuidas ta äsja „presidendivalimised“ võitnud Putini toetamist ja sellega kaasnevat kriitikat kommenteerib.

„Ma ei ütleks selle kohta kriitika. See oli otsene rünnak minu väärtuste ja uskumuste pihta,“ rääkis suusataja. „On selline ütlus: „Ära mõista kohut, muidu mõistetakse sinu üle kohut“.“

„See kehtib eriti siis, kui inimesed räägivad teemast, mida nad ei jaga. Ma ei eeldagi, et Rootsi suusatajatel on sügavad teadmised rahvusvahelisest poliitikast. Seega ma polnud üllatunud,“ jätkas Stepanova.

Stepanova rääkis, et kohtus Putiniga esimest korda pärast Pekingi olümpiamänge, kui Moskvas kuldmedaliste tervitati. Küsimusele, kuidas ta enda suhtlust Putiniga iseloomustab, vastas ta: „Uhke vene kodanik meie valitud liidri jaoks.“

Suusataja hinnangul ei tohiks tema sõnavõtud segada venelastel rahvusvahelistel suusavõistlustel osalemist. Teatavasti ei ole (valge)venelastel pärast Ukrainasse tungimist asja ühelegi FIS-i võistlusele.