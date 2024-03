Viiekordne olümpiavõitja lõpetas 31-aastaselt Pariisi olümpia eel karjääri

Kenny avaldas uudise BBC-le. BBC vahendas, et Kenny sai mullu juulis teist korda emaks ja võttis esialgu plaani ka tänavustele Pariisi olümpiamängudele jõudmise, aga on nüüdseks ümber mõelnud.

„Teadsin sisimas alati, et saan aru, mil aeg selleks on õige,“ jutustas britt. „See on olnud ülimalt vägev periood, aga nüüd on aeg ratas varna riputada.“