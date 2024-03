VIDEOD | Siidi- ja Rebasesabad võitsid MK-etapil pronksmedalid. „Oleme üliõnnelikud, et konkureerime maailmatasemel rühmadega“

VK Rütmika Siidisabad võitsid meistriklassis kahe Soome rühma järel kolmanda koha rekordiliste punktidega. Võimsa ja puhta soorituse tegid Siidisabade koosseisus Maria Terep, Elis Sarapuu, Karolina Kuusik, Hanna Mägi, Liisbet Sorge, Liina Sarv, Mona Maasikas, Saskia Treufeldt, Annabel Juuriste ja Emily Hermann. Treeneriteks Elsa Sinijärv, Liisel Perlin ja Alex Drew. Nende treeeneriteks on Elsa Sinijärv, Liisel Perlin ja Alex Drew.

„Lisaks medalile tunneme rõõmu ka selle üle, et suutsime saavutada nii kõrged punktid. Oleme seda juba pikka aega lootnud, et ühel hetkel astume arengus sammu edasi ja ületame 27 punkti piiri. See annab juurde enesekindlust. Kindlasti aitas sooritusele kaasa rohkearvuline Eesti publik. Nende kaasaelamine oli lihtsalt megavõimas,“ rääkis pressiteate vahendusel Siidisabade kapten Maria Terep.