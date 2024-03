TIPPHETKED | Kalev/Cramo purustas Läti tippklubi 21 punktiga

Põhiturniiri võidu kindlustanud Kalev sai turniiritabelisse ühe kaotuse kõrvale juba 27. võidu. Põhihooaja viimase mängu pidanud Ventspils (20-10) jätkab neljandal kohal. Tartu Ülikool Maks&Moorits on neist kahe võidu kaugusel.

Kalevi järgmine vastane on võõrsil just Tartu Ülikool, pärast seda jääb Eesti meistril mängida veel Tallinn Kalev/Snabbiga.

Viimases Riia VEFiga mängus säranud Leemet Böckler: „Ootame terve tiimiga täissaali homseks mänguks, sest kodupubliku ees on alati eriline mängida ning see aitab vastaste elu raskeks teha. Kodupubliku ees oleme pika hooaja peale ainult ühe kaotuse saanud, aga pakime viimaseks kodumänguks meie karukoopa täis ning ärme lase Ventspilsil meie tuju rikkuda!“

BC Kalev/Cramo on põhiturniiri viimaseks mänguks kutsunud saali läbi aegade meeskonda esindanud korvpallurid, et avaldada au tiimi eest väljakule jooksnud mängijatele ning pakkuda neile üks tore kokkutulek. Ligi pooled kutsutud aktiivsetest ja mitteaktiivsetest mängijatest on hetkeseisuga saali tulemas.