KUULA | „Jooksujutud“. Tipptasemel harrastusjooksjad - müüt või tegelikkus? „Meiesuguste jaoks on liikumisharjumus pigem vajadus“

Mõlemad treenivad Treeningpartneri jooksuklubis Urmas Randma käe all. Saates räägime sellest, kuidas ja mis eesmärgil saab ka pisut küpsemas vanuses treenida eesmärgipäraselt, järgida väljakutseid pakkuvaid treeningplaane ning seada eesmärke võistlustulemuste osas.

Kuidas treeningutest taastud? Kuidas leida kirge jooksmise ja triatloni vastu? Kuidas elada nii, et teadliku treeningplaani järgi harjutamine aitab kogu elu paremini kontrolli all hoida ja seda maksimaalselt nautida?

Millised on Moonika ja Silveri järgmised väljakutsed ning kuidas nad suhtuvad erinevate spordiürituste korraldamisse nii Eestis kui väljaspool? Kindlasti kulub nii mõnigi hea nõuanne kevade ootuses elavatele jooksusõpradele marjaks ära.

