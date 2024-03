KUULA | „Pallist pallita“. Kelly Rosen magusana tundunud pakkumisest Itaalias: reaalsus oli päris šokeeriv

1. märts täitus Rosenil 10 aastat koondisedebüüdist. Uurisime, milliseid muutusi Eesti naiste jalgpallis on ta aastate jooksul täheldanud. „Ma arvan, et seda on söögi alla ja söögi peale räägitud, aga kõik on läinud professionaalsemaks. Meil on teadlikumad treenerid, meil on teadlikumad taustajõud ja kõik see on siis nii öelda tekitanud soodumuse selleks, et saaks teha sammu edasi, või kaks või kolm. Pisidetailidest kasvõi see, et naistele on naiste suuruses riided - kunagi nii ei olnud. See on väike asi, aga see on jällegi väike tilk selles suures potis, kuhu kõik need tilgakesed kokku saavad.“