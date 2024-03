Janika Lõiv lõpetas koostöö Hollandi profiklubiga: minu jaoks nende süsteem ei tööta

„Kui ma tiimiga poolteist aastat tagasi liitusin, siis lootsin, et suudan nende abiga enda sportlikus tasemes sammu edasi teha. Tagantjärgi tuleb aga tunnistada, et see ei õnnestunud,“ ütles Lõiv Eesti Jalgratturite Liidu pressiteate vahendusel. „Juba eelmise hooaja lõpus tundsin, et minu jaoks nende süsteem ei tööta ning tegin ettepaneku leping lõpetada. Tol hetkel otsustasime siiski koostööd jätkata.“

„Käesoleva hooaja alguses jõudsin lõpliku järelduseni, et meie nägemused on liiga erinevad, seega tegin omalt poolt tiimile ettepaneku lõpetada leping praegusel hetkel,“ lisas Lõiv. „Viimaste aastate profitiimide kogemused on näidanud ja andnud mulle kindluse, et minu isiklik tiim suudab pakkuda mulle absoluutselt tipptasemel võimalusi. Koos abikaasa ja treeneritega oleme otsustanud jätkata endise mudeli alusel, mis mulle on varasemalt edu toonud.“