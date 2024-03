Meeste osas vaid ühe sähvatuse pakkunud suusahooaja kokkuvõte. Rehemaa: alatest detsembrist läks kõik nihu

Eesti murdmaasuusakoondise peatreener Aivar Rehemaa ei salga, et lõppenud hooaeg oli täielik ebaõnnestumine. Ta ei otsi kasinatele tulemustele vabandusi, kuid tõdes, et hooaja alguses terve meeskonna koroonasse nakatumine jättis oma jälje. Samuti segas toimetusi Rehemaa enda selgroovigastus, mis jättis ta pikaks ajaks koondise tegemistest kõrvale.

„Suusatamine, eriti maailma tipus, on äärmiselt konkurentsitihe spordiala. See tähendab, et kõik asjad peavad paigas olema. Alatest detsembrist läks kõik nihu ja seda kuni lõpuni välja. Võin tinglikult öelda, et koroona jättis poistele erinevaid märke, kuid me ei tea iial, mis vastupidise stsenaariumi korral saanud oleks,“ analüüsis Rehemaa.