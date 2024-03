Premium Liiga meeskonnad kandsid HPV teadlikkuse teemalinte

„Mul on hea meel, et möödunud nädalavahetusel nägime Paides, Narvas ning Pärnus lisaks põnevatele vutilahingutele ka jalgpalliklubide toetust niivõrd olulisele eestvedamisele nagu seda on HPV teadlikkuse nädal,“ sõnas Soccernet.ee tegevjuht Jonas Grauberg. „Paljud on ilmselt kuulnud sellest, et HPV põhjustab emakakaelavähki ning tekkinud on teadmine nagu see oleks vaid naisi puudutav viirus. Tegelikult on HP-viiruste teadlikkuse tõstmine oluline ka meeste seas, sest antud viiruse tagajärjel võivad erinevad vähkkasvajad tekkida ka meestel. Koostöös A. Le Coq Premium Liiga, Paide Linnameeskonna, FC Flora, Pärnu Vapruse, FC Kuressaare, Narva Transi ning Tartu Tammekaga püüdsime eelkõige seda sihtgruppi silmas pidades teadlikkust tõsta.“