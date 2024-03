Alcaraz kaitses Indian Wellsi tiitlit

„Sel aastal on võit veidi erilisem, sest enne turniiri mõtlesin, kas suudan endast parima anda või mitte. Hüppeliigese vigastusega ei tundnud ma end kõige paremini,“ tunnistas 20-aastane hispaanlane võidu järel.

„Kahtlusi oli palju, kuid mul on väga hea meel, et saime probleemidest üle. Tegime väljakuvälisel ajal väga head tööd, et taastuda nii hästi kui võimalik,“ kiitis maailma teine number Alcaraz oma abilisi.