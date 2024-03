Joonas Tamm ootamatult pikaks kujunenud vigastuspausist: tulin liiga vara tagasi ja alustasin protsessi nullist

Joonas Tamm aitas eelmisel aasta 7. detsembril Plovdivi Botevi Bulgaaria karikasarja veerandfinaali, aga seejärel eestlast mitu kuud murul näha polnud. „Karikamängus sirutasin hoo pealt jalga ja tundsin, et midagi on valesti. Mängisin kuidagi kohtumise lõpuni, aga teadsin kohe, et asi on halvasti. Järgmisel päeval öeldi, et lihasrebend ja tuleb kaks kuud pausi,“ meenutas 32-aastane keskkaitsja.