Pärnu oli edule lähedal, ent viienda käigu sisse pannud Selver/TalTech võttis ikkagi oma

Selver/TalTechi libero Alari Saar: „Väga raske oli, ootasime, et Pärnu mängib hästi. Nad on hea serviga meeskond, jäime mingi hetk surve alla. Ja Švans jälle – no pea eksimatult lööb, päris keeruline on neid palle kaitses mängida. Aga meil oli grammike veel võtta, saime geimi lõpud endale mängida. Näitasime sisu, et meil on ikka viies käik ka masinal sees. Muidugi isiklikult tahaks koguaeg viienda käiguga sõita.“