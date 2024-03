Ilves lõppenud hooajast: olen murdmaas kõvasti arenenud, aga võitja selgub hüppemäel

Suvel otsustas Ilves hüppetehnikas mõningaid muudatusi teha ja tõdes nüüd, et on lõpuks üsna lähedal sellele, kuhu ihkas jõuda: „Finišis ma veel ei ole, kümnest hüppest on vaid mõni selline, nagu tahaks. Tööd tuleb lihtsalt jätkata, sest eesmärk oli õhulennud paika saada kaheks järgnevaks aastaks, kui toimuvad tiitlivõistlused.“

Juba talve alguses kuulutas Ilves, et kui jõuab MK-sarjas kuue sekka, on see kõva tulemus. „Nägin sügisel reaalse seisu ära,“ selgitas ta. „Võis ennustada, et hooaja alguses on keeruline hüppemäel end käima saada. Kui tavaliselt hakkavad ettevalmistusperioodil hüpped augustis stabiilsemaks muutuma, siis nüüd muutusid alles oktoobris. Õnneks polnud talve algus nii hull, nagu kartsin, pigem keskmine. Uuest aastast alates on seevastu kõik sujunud ja see jätab hooajale positiivse pitseri. Sain enesekindluse, hakkasin end usaldama ja hüpped paranesid märkimisväärselt. See omakorda lisas enesekindlust.“

Ilvesest õhkub tuntavat positiivsust ka siis, kui rääkida murdmaasõidus toimunud arengust. Veel neli aastat tagasi oli ta MK-sarja 51. suusataja ja sai parimal juhul võistlustel kirja 27. aja. Sealt edasi on Ilves suurte sammudega edasi rühkinud. Hooaja murdmaa edetabelis on ta olnud 38., 22., 18. ja tänavu 16.

Kui üldse, siis hüpped on hoidnud mul käsipidurit peal. Kristjan Ilves

„Kui üldse, siis hüpped on hoidnud mul käsipidurit peal,“ tunnistas Ilves. „Järjepidev töö murdmaa kallal on toonud tulemuse, tänu millele olen jõudnud nii kaugele, et järgmistel aastatel saan strateegiat muuta. Mitte et ma suusatreeningutest puhkuse võtaksin, kuid rõve rügamine on seljataga – kaks nädalat murdmaad, väike vahe ja taas kaks nädalat... Surusin suusarajal armutult, sinna läks põhirõhk. Oleme treeneritega arutanud, et nüüd saab murdmaaperioode lühendada viiele päevale. See tähendab, et võin rohkem hüpetele keskenduda.“

Kõige paremini peegeldab murdmaasõidus saavutatud arengut Ilvese sõnul see, et ta suudab tõhusalt suusatada ka üksi – tal ei pea vedajaid olema –, ja teinekord eesolijad kinnigi püüda. „Endast kõvemaid suusatajaid ma kätte ei saa, kuid samal tasemel mehi ohustan küll,“ tõdes Ilves. „Läinud nädala sõit Oslo raskel rajal tegi näiteks heameelt – olin üksi, kuid hoidsin kõvasti gaasi peal ja jõudsin poodiumile. Pole paha tunne, kui kümnendalt kohalt murdmaale startides tead, et võid sõita kuue sekka, õnne korral esikolmikusse. Kahevõistlus on läinud nii ühtlaseks, et lõppkokkuvõttes võidetakse võistlusi hüppemäel. Minutit sa tagasi ei sõida, ja kui, siis oled nii väsinud, et sind karistatakse lõpuspurdiga ära. Ehk siis kui hüpped saada sellele tasemele, et murdmaal stardid esimeste seas, on kõik võimalik.“

Ilvese sõnadel, et MK-sarjas viiendast kohast kõrgemale kerkimine jäi pigem hüpete taha, on tõemekki man. Oli ta ju tunamullu hüppajate edetabelis teine mees, tänavu kuues.