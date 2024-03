Koondisega liitunud Klavan: üritasin endas pikalt selgusele saada, kas minust on veel kasu või mitte

„Tunne on hea, sest muidu ma poleks siin. Üritasin endas pikalt selgusele saada, kas minust on veel koondisele kasu või mitte. Viimaste Flora ja Levadia tugevate mängude pealt nägid nii treenerid kui ka ma ise, et jalad veel kannavad ja sellest sümbioosist otsus tuli. Eks see oli emotsionaalselt raske otsus, sest esiteks ma pole kaks aastat koondises olnud. Ja teiseks ma ei mängi enam nii kõrgel tasemel, kui olen varem koondisesse tulles harjunud,“ ütles Klavan.