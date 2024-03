DELFI VIDEO | Suureks mänguks Eesti koondisesse kutsutud Kaspar Laur: mulle isegi meeldib, et see on nii palju kõneainet pakkunud

Kuna Laur ei kuulunud ka jaanuarikuises Küprose treeninglaagris koondisesse ning ka Tallinna Kalevis on nii keskkaitses kui ründes mänginud jalgpallur olnud tänavu vahetusmehe rollis, oli just tema nimi nimekirja suurim üllatus. „Mulle natuke meeldib, et see on nii suureks kõneaineks saanud. See võttis kohati pingeid maha. Mulle veidi meeldibki see roll rohkem,“ rääkis Laur.