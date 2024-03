Bilbao resultatiivseimaks kerkinud Kristian Kullamäe aitas koduklubi Hispaania kõrgliigas suure võiduni

Kullamäe ja Bilbao jätkavad 10 võidu ja 15 kaotusega 11. kohal. Badalona on kümnes, neil on kirjas 14 võitu ja 11 kaotust. Sander Raieste ja Maik-Kalev Kotsari koduklubi Baskonia saldo on sama, mis Badalonal ehk tänane Joventuti kaotus oli play-off’i pääsu silmas pidades ka Baskoniale heaks uudiseks.