Eesti kurlingunaiskond alustas Kanadas MM-i kaotusega

„Meil õnnestus oma mängu rütm kätte saada ja mäng oli tasavägine, kuid paraku kaotasime vastasele seitsmendas voorus kolm punkti ja seejärel röövis vastane veel kaks punkti lisaks. Need kaks vooru otsustasidki mängu tulemuse,“ kommenteeris Turmann ning lisas, et MMi jää ja võistlustingimused on Kanadas väga head.