VIDEO | Karol Mets aitas St.Pauli viie võidu kaugusele Bundesligast

St.Pauli on kaheksa vooru enne hooaja lõppu 54 silmaga Saksamaa teises Bundesligas kindel liider. Otse pääsu Saksamaa kõrgeimasse divisjoni kindlustab järgmiseks hooajaks kaks parimat. Kuna St.Pauli edu kolmandat kohta hoidva Düsseldorfi ja mängu vähem pidanud Hamburgi ees on vastavalt 11 ja 13 punkti, vajab Metsa koduklubi viimasest kaheksast mängust hetkeseisuga viite võitu.