Eesti tennisemeeskond võitis Davise karikaturniiril Iraani

Kohaliku aja järgi täna varahommikul alustati paarismänguga, mis kujunes dramaatiliseks. Mõlemat meeskonda esindasid puhanud mehed, kes eile üksikmängus ei osalenud. Eestil olid need Kenneth Raisma ja Siim Troost, Iraanil Samyar Elyasi ja Ali Yazdani. Kuid valik oli loogiline, sest maailma paarismängu edetabelis on Troost parim eestlane, aga Iraani parim paarismängija on just 20-aastane Yazdani.