VIDEO | Žalgiris sai Euroliigas järjekordse kaotuse, treener polnud kohtunikega rahul

Bayern alustas võimsalt ja tegi avaveerandil 14:0 spurdi. Teisel veerandil oli sakslaste edu 31:16 ja kolmandal perioodil juba 50:32. Lõpus suutis Žalgiris Evansi korvide abil vahet jõudsalt vähendada, kuid mängu päästa enam ei õnnestunud.

Kolmanda järjestikuse kaotuse saanud Žalgirise peatreener Andrea Trinchieri ütles, et mäng lasti väga füüsiliseks.

„See oli väga füüsiline mäng. Me ei saanud kolm veerandaega aru, millisel tasemel kontakti kohtunikud lubavad. Minu arust lubati seda liiga palju. Rünnakul läks see meile kalliks maksma, aga me võitlesime. Paraku eksisime liiga palju vabadelt kohtadelt. Päeva lõpuks vääris Bayern võitu,“ sõnas Trincieri.