FOTO | EM-piletit jahtiv Eesti jalgpallikoondis sai uue kujundusega mänguvormi

Uue särgimudeliga astub meeste koondis märtsikuus väljakule kahel korral: 21. märtsil Poola – Eesti sõelmängus ning seejärel 26. märtsil, kui võõrsil minnakse vastamisi Soome või Walesiga. Kodupubliku ees astutakse uute särkidega võistlustulle 8. juunil, kui Balti turniiri poolfinaalis võõrustatakse A. Le Coq Arenal Fääri saarte koondist.

Uut vormi hakkab kasutama ka Eesti naiste koondis, keda ootab esimene EM-valikmäng ees 9. aprillil Albaanias. Naiste koondis astub kodupubliku ette 31. mail, kui võõrustatakse Albaania koondist.

Eesti koondise uus mänguvorm:

Uhiuut mängusärki saab eelmüügist soetada Teamsporti veebilehelt. Alates 21. märtsist on vormisärgid saadaval ka Sportlandi Viru Keskuse, Ülemiste keskuse, Lõunakeskuse ning Football Arena kauplustes. Viru Keskuse Nike esinduskauplusest saab särki soetada samuti alates 21. märtsist.

„Jalgpall on möödunud kümnendite jooksul kasvanud Eesti kõige populaarsemaks spordialaks, kaasates tuhandeid mängijaid ja pealtvaatajaid üle Eesti. Peaaegu kogu selle pika perioodi on Nike olnud koos Eesti jalgpalliga. Seetõttu on meeldiv tähistada koostöö järgmist sammu, kui toome jalgpalliväljakule koondise uues ja moodsas vormis. Loodame, et uute mänguvormide saatel tuleb koondisele ka edu,“ ütles AS Jalajälg juhatuse liige Rainer Tops.

Eesti koondise põhivormi kuuluvad sinine särk, mustad püksid ja valged sokid, võõrsilmängudel on särk valge. Uut mängusärki ehib siksakiline muster, mis muudab särgid eriilmeliseks: muutuv muster jookseb igal vormisärgil veidi erinevalt. Särgi rinnaosa ehib jätkuvalt jalgpalliliidu logo ning turjal asub koondise sümbol siil.

Särgi tootmisel on Nike kasutanud tehnoloogiaid, mis loovad sportlastele maksimaalset kasutusmugavust. Mängusärgid on valmistatud Dri-FIT materjalist, mis juhib niiskust keha pinnalt eemale ning aitab seeläbi hoida keha mängu vältel võimalikult kuivana. Lisaks on särgi küljepaneelid ja seljapealne osa valmistatud võrkkangast, mis parandab veelgi materjali hingavust.

Kõik Eesti koondise mängusärgid on valmistatud sajaprotsendiliselt taaskasutatud materjalidest. Samuti on särkide küljepaneelide lõige disainitud selliselt, et tootmise käigus on järelejääva materjali hulk minimaalne.