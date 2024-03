Kalevi vahetusmängija Laur sai koondisekutse. Häberli: ta annab meile lisakäigu

Vigastuste tõttu jäävad kohtumisest eemale Sergei Zenjov, Mattias Käit, Rauno Sappinen, Martin Miller, Taijo Teniste, Ramol Sillamaa ja Rocco Robert Shein, lahtine on rahvusmeeskonda pääsenud Karol Metsa ja Konstantin Vassiljevi tervislik seisund. Lisaks on mitmed mehed alles naasnud pikalt mängupausilt.

„Eelmisel aastal oli ka pidevalt viis või kuus mängijat puudu. Tänane seis pole hea, aga selles plaanis pole midagi uut – lootsin, et sel hooajal läheb paremini, aga asjad liiguvad samas tempos. Kuid valikute tegemine polnud tavapärasest keerulisem, sest mängijatest on pilt ees. Osad mängisid klubi ees rohkem, teised vähem, aga suures plaanis on valikuprotsess tavapärane,“ tõdes reedesel pressikonverentsil koondise peatreener Thomas Häberli.