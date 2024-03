Tähtede paraad. Poola avalikustas jalgpallikoondise koosseisu, kus olulisi puudujaid pole

Poola meeskond tuleb Eestile vastu sisuliselt parimas rivistuses. Tuntumatest nimedest jäid peatreener Michal Probierzi valikust välja Torino Juventuse ründaja Arkadiusz Milik, Wolfsburgi äär Jakub Kamiński ja Torino poolkaitsja Karol Linetty. Esimesed kaks on tänavu oma meeskondades pigem vahetusmehed ning Linetty puudumise põhjus teada pole.

Ent sellest hoolimata on poolakate koosseis vägev. Kaptenirollis on maailma üks parem ründaja Robert Lewandowski (Barcelona), poolkaitses möllavad Itaalia kõrgliiga tähed Piotr Zieliński (Napoli) ja Nicola Zalewski (Roma), keskkaitse triosse on võtta Inglismaa meistrisarjas mängiv Jakub Kiwior (Arsenal) ning väravat kaitseb kogenud Wojciech Szczesny (Juventus).