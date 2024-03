Eesti korvpallinaiskonna kapten liitus Prantsusmaa kõrgliigaklubiga

„Jaanuarikuus tehti Poola liiga poolt ajakava muudatused ning meistrivõistlused lükati kokkupoole, et 3x3 koondisel oleks olümpiaturniiriks rohkem ettevalmistusaega. Jõudsime küll play-offi esimesse ringi, kuid seal pidime vastu võtma mängude 0:2 kaotuse ja korraks tundus hooaeg veebruari lõpuga läbi olevat,“ selgitas Pokk, vahendab Basket.ee.

„Euroopa liigades on veebruari lõpuks üleminekuaken lukus ja ainuke võimalus oli minna mängima meditsiinilisel põhjusel ehk vigastatu asendamiseks. Nõnda kahjuks Tarbes naiskonna ning Prantusmaa endise koondislase Isabelle Yacoubou hooaeg läbi sai ning naiskond otsis oma ridadesse täiendust.“

Pokk tunnistab, et ei pidanud pakkumist pikalt kaaluma. „Kuna liiga on üks Euroopa paremaid ja võimalus pikendada hooaega 6-7 nädala võrra, siis polnud pikka mõtlemist ja paari minutiga said kõik asjad paika. Laupäeval peaksin kõigi eelduste kohaselt vormi selga tõmbama.“