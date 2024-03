Vene arstid andsid Kamila Valijevale 56 ravimit. „See on täiesti haige“

Tänavu jaanuaris määras rahvusvaheline spordikohus (CAS) noorele venelannale nelja-aastase võistluskeelu. Kohtu otsusest selgus, et Valijeva arstid olid talle Pekingi olümpiale (2022) eelnenud kahe aasta jooksul välja kirjutanud koguni 56 erinevat ravimit, vahendab Ilta-Sanomat The Timesi . Valijeva oli siis kõigest 13–15 aasta vanune.

Kolm CAS-ile aru andnud Venemaa arsti väitsid, et Valijeval on südameprobleemid.

WADA tegevjuht Olivier Niggli seda selgitust ei usu. „ Kui 14-aastasel on südameprobleemid, peaks ta tegelema hoopis millegi muu kui tippspordiga. See ei ole normaalne,“ ütles Niggli Timesile.

„Tema hooldamise ja heaolu eest vastutavad isikud peavad vastutama, kui reegleid on rikutud või teda on muul viisil halvasti koheldud. Jumal, kui palju aineid sa talle anda saad? See on täiesti haige,“ teatas Tygart.