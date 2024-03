Eesti virtuaalringraja meistrivõistlustel jätkas võimutsemist Reno Kööts

Sõidu järel nentis Kööts, et tegi põhitöö ära esimese poole tunniga, kus suutis saavutada 7-8 sekundilise edu, misjärel oli tegemist kontrollitud ja rahuliku sõiduga. Hoolimata sõidu pikkusest ja suurest edust ei olnud võitjal keskendumisega probleeme, kuna rada on niivõrd tehniline, et ka üürike tähelepanukaotus võib tekitada halbu tagajärgi.