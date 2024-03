ÜLEVAADE | Aasia mobiilimängude e-spordi turul liiguvad kolossaalsed auhinnarahad

Olukorras, kus madalama elatustasemega Kagu-Aasia ja Hiina elanikud ei saa endale lubada korralikke mänguriarvuteid või konsoole, on mobiilimängude e-spordi maailm piirkonnas kasvanud võrreldavaks traditsioonilise küberspordiga. Möödunud aastal oli enimvaadatud e-spordi sündmuseks „League of Legendsi“ maailmameistrivõistluste finaal, mis tõi ekraanide ette 6,4 miljonit vaatajat, kuid teise koha edetabelis hõivas telefonimäng „Mobile Legends: Bang Bang“, mille M5 maailmameistrivõistluste finaali jälgis tipphetkel veidi üle viie miljoni silmapaari. Edetabelis kolmandal kohal olevat „Counter-Strike’i“ Pariisi Major-turniiri edestab see number enam kui 3,5 miljoni vaatajaga. Edetabeli esimesele üheteistkümnele reale mahub veel neli telefonimängu.