KUULA | Kuidas merd hoida nii kodukaldal kui ka pikkadel reisidel?

Kolmel pikal polaarprojektil käinud ja Admiral Bellingshauseniga ka läbi katsumusi täis Loodeväila seilanud Maris Pruuli ütleb, et reisidel nähtu on kohati väga kurb. „Kõige kurvem asi selles ilusas looduses on see, kui sa hakkad kuhugi küla alla jõudma ja esimese asjana näed kaugelt merre valguvat prügi,“ kirjeldab ta pilti, mis avaneb mitmes paigus Kanada, Alaska ja Gröönimaa ümbruses. Tema enda osalusega reisidel on keskkonnasäästliku meetmena üritatud kaasavõetavaid pakendeid minimeerida. „Kõik algab sellest, mida me pikkadel reisidel laeva kaasa võtame,“ tõdeb Pruuli.

Merepuhtuse ja mereloomade tervise enda südameasjaks võtnud Randel Kreitsberg julgeb kinnitada, et Läänemeres on viimase paarikümne aasta jooksul mereolukord paranenud. „Üldine trend on see, et Läänemere-äärsed riigid on aru saanud, et meie kodumere seisukorda on vaja parandada, mistõttu julgeksin tulevikku vaadata positiivselt,“ ütleb ta.

Mida saavad meresõitjad ise ära teha, et merd puhtamana hoida? „Igal kevadel olen näinud, kuidas Pärnu jahtklubis mehed värvivad asfaldil paadipõhju mürkvärviga. See mürkvärv voolab sademeveega sealt aga Pärnu jõkke, kust omakorda edasi merre,“ kirjeldab Kreitsberg. Ta nendib, et ega kohalikes poodides olegi piisavalt ökoloogilisi alternatiive tänapäeval müügil. „Praegu peab neid välismaalt kalli raha eest tellima, aga võiks neid ju meie endagi paadipoodides olla,“ leiab ta.

