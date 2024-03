Mihkel Ustav võistluspausi lõpetavast Kelly Sildarust: mingitel hetkedel annab põlv tunda

Mullu jaanuaris parema jala ristatisidet ja meniskit vigastanud Kelly Sildaru on viimastel kuudel vormi kogunud Põhja-Soome Ruka laagris. 22-aastane eestlanne käis seal laagris nii detsembris, jaanuaris kui ka märtsis.

Kolmapäeval jõudsid nad laagrist tagasi kodumaale ning sel nädalavahetusel tuleb Pekingi olümpia pronksmedalist starti Väike-Munamäe suusakeskuses toimuvatel Big Airi trikisuusatamise ja lumelaua Eesti meistrivõistlustel. „Viimased paar kuud on läinud aktiivselt. Käisime Soomes, kus tegime üsna palju ka jõusaalitrenne,“ rääkis Delfile Sildaru treener Mihkel Ustav, kelle sõnul on hoolealuse taastumine kulgenud edukalt. „Praegu on seis päris hea.“