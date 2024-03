TÄNA OTSEBLOGI | Mida suudavad Eesti laskesuusanaised MK-hooaja viimases sprindis?

Kanada laskesuusakeskuses on sel nädalavahetusel meestel ja naistel kavas sprint, jälitus ja ühisstardist sõit. Neljapäeval startivate naiste seas on neli eestlannat: Tuuli Tomingas (stardinumber 24), Regina Ermits (32), Susan Külm (69) ja Johanna Talihärm (77). Eelmisel nädalavahetusel Soldier Hollow’s sai sprindis esikoha prantslanna Justine Braisaz-Bouchet, Tomingas oli kümnes ja Ermits 15.

MK-sarja üldarvestust juhib karjääri esimest üldvõitu jahtiv norralanna Ingrid Landmark Tandrevold 964 punktiga, kellele järgnevad itaallanna Lisa Vittozzi (891) ning prantslannad Justine Braisaz-Bouchet (881) ja Julia Simon (858). Asjad on veel lahtised, sest MK-etapi võitja saab 90 punkti, teine 75, kolmas 60, neljas 50 ja nii edasi.

Tuuli Tomingas hoiab üldkokkuvõttes 295 punktiga 21. kohta. Eestlanna edu 22. positsioonil oleva Jessica Jislova ees on üsna kindlad 49 silma, aga samal ajal eduka nädalavahetusega võiks Tomingas kokkuvõttes tõusta hooaja kokkuvõttes maailma 20 parema sekka. Eestlastest paremuselt järgmine on Regina Ermits, kes hoiab 65 punktiga 51. kohta.