Kaspar Treierit ja Joonas Riismaad seostatakse Itaalia esiliiga klubiga

Kuulujuttude järgi oli nende esimene valik bosnialane Amar Alibegovic, aga tema praeguse Türgi klubiga ei saadud üleminekutingimustes kokkuleppele. Portaali Pianetabasketi sõnul on suurte sihtidega Trieste pilgud pööranud Serie A klubides mängivate meeste suunas, kelle seas on Brindisi mängijad Eric Lombardi ja Joonas Riismaa ning Dinamo Sassari äär Kaspar Treier.

Mõlemad eestlased on Itaalia koduklubides langenud rotatsiooni lõppu, sest alates jaanuari lõpust on Treier teeninud viies mängus 16 ja Riismaa 26 mänguminutit. Liiatigi on asi langustrendis, sest eelmisel nädalavahetusel said mõlemad mehed platsile mõnekümneks sekundiks, mille vältel nad statistikasse midagi kirja ei saanud. Selles plaanis oleks mängijatele hooaja lõpus suure vastutuse ja koormuse saamine hea.