Olümpiaujula, Tallinna laskesuusakeskus, velotrekk, jääspordihall, suusatunnel... Kümme spordirajatist, mida Eesti hädasti vajab

Meil on Rahvusooper, Rahvusraamatukogu, Eesti rahva muuseum, Eesti kunstimuuseum ja kõike muud rahvuslikku, mida riik ülal peab. Ent kus asub Eesti rahvusstaadion? Siinkohal pole soov vastanduda, vaid võtta kultuuri võrdselt ja kehakultuur, mille tipptase on tippsport (nagu tippmuusikutest koosnev ERSO ehk Eesti riiklik sümfooniaorkester ja teised riigi palgal olevad muusikakollektiivid) on samuti kultuur.

Laskumata vaidlustesse tuleb siiski tõdeda, et riiklikuid tähtsaid kultuuriobjekte rahastatakse kümnete miljonitega (Kumu, ERM, tulevikus Tartu SÜKU, Narva Kreenholmi kultuurikvartal, Arvo Pärdi muusikamaja Rakveres, Estonia juurdeehitus, Tallinna filmilinnak...), aga kehakultuur? Jah, meil on riigi Tehvandi ja Kääriku ja veel üht-teist, aga puuduvat on rohkem kui olevat.

Kohe tõuseb küsimus, kas need vajaminevad spordiobjektid, kui need riigi raha eest rajatakse, end ka tasa teenivad? Vastuküsimus: kas KUMU on ehitusmaksumuse ehk 50 miljonit tagasi teeninud ja elab edasi riigi toetuseta? Kindlasti mitte, kuid see pole ka tähtis, sest kunstimuuseumit ja teisi kultuurirajatisi on vaja, kui Eesti tahab olla täisväärtuslik riik.

Mõistagi on Eestil raha vähe, eriti nüüd, kuid unistamast ei keela keegi. Siinkohal kümme riiklikult tähtsat ehk Eestile hädavajalikku spordiobjekti tähtsuse järjekorras.