Poola jalgpallilegend suure mängu eel: ärge arvake, et Eesti on peksupoiss

„Ühtegi lihtsast vastast pole. Palun ärge pidage Eestit või Walesi peksupoisiks, sest sellist asja pole enam. See ajastu on läbi,“ rääkis Gmoch. „Jalgpall ja edu on kõigile kättesaadav, isegi tarkadele San Marino inimestele.“

Poola koondise praegune peatreener on Michal Probierz, kes võttis portugallaselt Fernando Santoselt ohjad üle mullu septembris. Probierzi käe all võitis Poola EM-valiksarjas 2:0 Fääri saari, aga leppis 1:1 viiki nii Moldova kui Tšehhiga. Viimati mängis Poola novembris, kui sõprusmängus alistati 2:0 Läti.

Kuna Poola jaoks EM-valiksari ebaõnnestus (E-alagrupis saadi Albaania ja Tšehhi järel kolmas koht), on Probierz senistes mängus koosseisus ka omajagu vangerdusi teinud. „Probierzi kohta ütlen nii palju, et kas see meeldib teistele või mitte, aga ta tegi uuenduskuuri, mis oli vajalik,“ kommenteeris Gmoch. „Osad mehed on vananemas. Mõni peaks mängima näidismatšides Saudi Araabias või USA-s, kuigi ka seal on tase tõusnud.“