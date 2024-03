Holmenkolleni MK-etapil piinlikku olukorda sattunud suusataja: jäi mulje, et ma ei osalenudki võistlusel

Möödunud laupäevase naiste 50 km klassikamaratoni võitis rootslanna Frida Karlsson. Viimasena ehk 37ndana jõudis finišisse kanadalanna Sonjaa Schmidt, kes kaotas Karlssonile ligi 23 minutit.

Selleks ajaks, kui kanadalanna staadionile tagasi jõudis, olid korraldajad hakanud juba erinevaid reklaame maha võtma. Nii ei saanud Schmidt sõitu korralikult lõpetada, vaid pidi sõitma läbi reklaami alt, mille rajal viibinud inimesed tema jaoks kõrgemale tõstsid.

21-aastane Schmidt andis hiljuti Ilta-Sanomatile intervjuu, kus selgitas, et tema jaoks reklaami eest tõstnud inimesed polnud mitte korraldajad, vaid tema treenerid.

„Loomulikult oli see kõik veidi veider,“ tõdes kanadalanna. „Jäi mulje, et ma ei osalenudki võistlusel. Mul tekkis tunne, et korraldajad arvasid, et ma ei võta võistlust tõsiselt.“

„Kuulsin, et kui mu treenerid poleks sekkunud, oleksid korraldajad juba reklaamid täielikult jõudnud maha võtta. Mul vedas, et treenerid seal olid ja selle üles tõstsid, et saaksin finišeerida,“ jätkas Schmidt, kes eelmisel kuul tuli sprindis U23 maailmameistriks.

Schmidt mainis, et luges Norra meediast korraldajate vabandusi, kuid otse tema poole keegi pöördunud pole. „On täiesti selge, et oleks olnud parem otse minu ees vabandada, mitte läbi meedia,“ nentis suusataja.

Kanadalanna on ühtlasi tänulik konkurentide toe eest. „Teiste suusatajate toetus on väga meeldiv. Paljud inimesed, keda ma isiklikult ei tunnegi, on minu poolt. See paneb mind sporti veel rohkem nautima,“ tänas ta kolleege.

Schmidt tänas ühtlasi ka publikut, kes tema finišeerimise ära ootas. „See oli väga emotsionaalne hetk. Olen väga tänulik, et pealtvaatajad veel 22 minutit ootasid. Olen ise võistlustel publikus olles näinud, kuidas kõik pärast esikümne lõpetamist lahkuvad. Väga uskumatu ja emotsionaalne oli lõpetada täistribüüni ja kaasaelamise saatel. Imeline spordikultuur,“ kiitis ta norralasi.