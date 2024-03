Kelly Sildaru lõpetab pika võistluspausi sel nädalavahetusel Otepääl

„See, et käesoleva aasta Eesti meistrivõistlused toimuvad koos FIS Open 2024 võistlusega, viib ka Eesti meistrivõistlused uuele tasemele,“ rääkis suusaliidu tegevjuht Kristjan Koll. „FIS-i võistlustel on nii reeglite kui tingimuste poolest rangemad nõudmised, hüpped on suuremad ja kohal ka litsentseeritud kohtunikud väljastpoolt Eestit. Samuti toob soov FIS sarjas punkte saada kohale rohkem välisvõistlejaid.“

„Olen vigastusest taastumise tõttu võistlustest eemal olnud juba üle aasta,“ sõnas üle pika aja taas võistlustel osalev Kelly Sildaru. Tema võistluspaus on kestnud mullu jaanuarist saadik, kui Sildaru X-Mängudel põlve vigastas ning ka operatsioonil käima pidi. „Ühest küljest on see olnud hea rahulik aeg, aga samas olen ka võistlemist igatsenud. Mul on hea meel teha esimene võistlus just kodumaal ja olen põnevil, kuidas see läheb.“

Big Air võistlusel on igal võistlejal võimalik teha igal katsel üks trikk. Naiste ja meeste vanuseklassis on hüpe suurem ja juunioride vanuseklassis on võimalik valida ka väiksem hüpe. Igal võistlejal on kokku kolm katset, võitja otsustavad kahe erineva parima triki tulemused, seal juures tuleb maksimaalse skoori saamiseks teha trikke kahes eri suunas neljast. Suusatajad ja lumelaudurid lastakse rajale vaheldumisi.

Ajakava

9.00 - 10.00 Registreerimine

10.00 - 11.00 Soojendus

11.00 - 11.15 Võistlejate koosolek

11.30 - 13.00 Juuniorite võistlus (13-17 aastased)

13.00 - 13.15 Naiste ja meeste soojendus

13.15 - 13.30 Mäehooldus

13.30 - 15.00 Naiste ja meeste võistlus

15.00-15.30 Meelelahutuslik trikivõistlus Knuckle Huck

15.30 Autasustamine