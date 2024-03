Niina Petrõkina MM-i eel: peab realistlikult asjadele otsa vaatama, kaotasin ettevalmistusest kaks kuud

„Võin öelda, et Niina on päris heas vormis, aga ikkagi jalg valutab ja üht hüpet me ei saa teha siiamaani. Muutsime kavades elemente ja nende järjekorda. Hooaja alguses olid plaanid muidugi ikkagi absoluutselt teistsugused, kuid teeme nüüd seda, mida saame. Niina on motiveeritud ja tahab näidata oma hetke parimat,“ sõnas treener.