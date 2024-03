Aigro leppis Trondheimis 42. kohaga: need sõnad ei kannata trükimusta

Ta ei osanud selgitada, kuhu hüppevorm on kadunud. „Kui ma teaks, siis ma teeksin koheselt muudatused. Kuid ma arvan, et kui ebaõnnestumised siin vahele tulid, siis hakkas neid probleeme järjest juurde tulema ning pea ei kesta võistlushüppeid hetkel lihtsalt ära. Mingit muud sellist suurt viga ma hetkel ei oskagi siin välja tuua. Lihtsalt peas on midagi untsu läinud,“ märkis Aigro.