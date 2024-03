Soome ralli korraldaja laitis Neuville`i idee maha

„Me ei taha seda teha,“ kinnitas Tarkiainen. „Soome suur rahvaüritus, olgu selleks siis ralli või mis iganes, elab piletimüügi tuludest. Oleme ausad, me peame rallit korraldama piisavalt kaua, et meil oleks aega pileteid müüa. Rallipass peab end õigustama, mis tähendab, et võistlus kestab neli päeva.“

Tarkiaineni sõnul on see ainus viis, kuidas Soome ralli ellu jääks. „Me ei saa selleks riigilt toetust ega turismiametilt suuri summasid, nagu saavad mõned teised riigid. Peame tunnistama, et publiku jõud ja rahaline toetus on see, mis meid elus hoiab. Siiani on see toiminud ja tahame võistluse hoida sellisena, et see avalikkust huvitaks,“ lisas Tarkiainen.