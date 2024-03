Soome olümpiakomitee skandaalne kiri: sportlastel paluti Montreali olümpia eel dopingu tarvitamist piirata

Soome ajaleht Helsingin Sanomat kirjutab, et olümpiakomitee andis oma pöördumisega üsna üksikasjalikud juhised, kuidas sportlased peaksid tegutsema, et nad 1976. aasta suveolümpiamängude ajal dopinguproovis vahele ei jääks.

Tänapäeval oleks sarnane kiri tohutu sensatsioon ja tooks tõenäoliselt kaasa suure avaliku kriitika ja vastutavate inimeste vallandamise. 1976. aasta suvel olid aga ajad hoopis teised. Anaboolsed steroidid olid just spordis keelatud, kuigi kergejõustikus otsustati juba 1928. aastal Amsterdami olümpiamängude ajal rahvusvahelise spordiliidu koosolekul, et „sportlike tulemuste kunstlik parandamine“ on keelatud.