VIDEO | Venemaa sporditäht poseeris purustatud Ukraina linnas. „Miks ta pole veel disklahvi saanud?“

Videot on kritiseerinud teiste seas ka Venemaal terroristide nimekirja arvatud male eksmaailmameister Garri Kasparov ja Norra male superstaari Magnus Carlseni endine treener Peter Heine Nielsen.

„See on propaganda,“ teatas Kasparov Karjakini skandaalse video kohta.

Karjakin, kes kaotas 2016. aasta MM-tiitlimatšil Carlsenile, on Kasparovi terroristiks kuulutamise heaks kiitnud.

„Kasparov on ebasõbralik Venemaa ja nende suhtes, kes tahavad meie riiki edendada ja arendada. See otsus on loogiline. Mul pole temast kahju,“ ütles Karjakin Dagbladeti andmetel Kasparovi kohta.